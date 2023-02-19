TSK deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor 3. Sayfa Haberleri TSK deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından yaraları sarmaya devam ediyor. Tsk deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından yaraları sarmaya devam ediyor. Depremin gerçekleştiği illerde yaraları sarmaya devam eden TSK sosyal medya hesabından yaptığı yürekler ısıtan görüntülere yer verdiği paylaşımda, "Sofrada evlatlarımız varsa, milletimiz varsa o sofra bizim için en güzel sofradır" ifadelerini kullandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Deprem TSK 3. Sayfa Haberler

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