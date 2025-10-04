Trump'tan Hamas Açıklaması: Kalıcı Barışa Hazır Olabilirler

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın kalıcı bir barışa hazır olduğuna inandığını belirterek, " İsrail, Gazze'yi bombalamayı derhal durdurmalı ki; rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde bölgeden çıkarabilelim! Ortam, şu anda bunu yapmak için çok tehlikeli" açıklamasında bulundu.

Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planını kısmen kabul ettiğini duyurmasına Trump'tan tepki geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yapan Trump, Hamas'ın son açıklamasına atıfta bulunarak, "Açıklamalarına bakılırsa, kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum" dedi. Bunun için öncelikli olarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması gerektiğine dikkat çeken Trump, "İsrail, Gazze'yi bombalamayı derhal durdurmalı ki; rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde bölgeden çıkarabilelim! Ortam, şu anda bunu yapmak için çok tehlikeli" ifadelerini kullandı. Üzerinde çalışılması gereken ayrıntılar konusunda müzakereleri sürdürdüklerini vurgulayan Trump, "Bu yalnızca Gazze ile ilgili değil, Orta Doğu'da uzun zamandır aranan barış ile ilgili" değerlendirmesinde bulundu.

Hamas Trump'ın planını kısmen kabul etmişti

Hamas tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiği, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğu belirtilmişti. İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını sonlandırması ve bölgeden tamamen çekilmesi karşılığında ABD'nin sunduğu barış planı kapsamında İsrailli rehinelerin serbest bırakılabileceği aktarılmıştı. Gazze'nin yönetiminin Filistin ulusal mutabakatı ile Arap ve İslam dünyasının desteğine bağlı olarak, Filistinli yetkililerden oluşan bir yapıya devredilmesi de kabul edilmişti.

Hamas müzakerelere açık olduğunu açıklamıştı

Hamas'ın müzakerelere hazır olduğu belirtilen açıklamada, "Başkan Trump'ın önerisinde Gazze Şeridi'nin geleceği ile Filistin halkının meşru haklarına ilişkin belirtilen diğer meseleler, birleşik bir ulusal tutum ve ilgili uluslararası hukuk ve kararlarla bağlantılıdır. Bu meseleler, Hamas'ın da sorumlu bir şekilde katılacağı ve katkı sunacağı kapsamlı bir Filistin ulusal çerçevesi içinde ele alınacaktır" denilmişti. - WASHINGTON