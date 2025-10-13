Trump'ın Knesset'teki Protestoya Yanıtı: 'Çok Etkiliydi'

ABD Başkanı Donald Trump, Knesset'ta konuşluğu sırada yapılan milletvekilleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif'in "soykırım" yazılı pankartlar taşıyarak gerçekleştirdiği protestonun ardından "Çok etkiliydi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu temasları kapsamında geldiği Kudüs'te İsrail Meclisi Knesset'e hitap etti. Trump, kürsüye geldikten sonra dakikalarca alkışlandı. Ayakta da alkışlanan Trump, konuşmasına başlamasından kısa bir süre sonra protesto edildi. Trump, protestonun başlamasında konuşmasına ara verdi. Knesset Başkanı Amir Ohana, Trump'ın konuşmasını keserek, "soykırım" yazılı pankartlar taşıyan milletvekilleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif'in genel kuruldan çıkarılmasını istedi. Milletvekillerinin salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına yeniden başlayan Trump, protestoyu kast ederek "Çok etkiliydi" dedi. - KUDÜS