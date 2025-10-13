Haberler

Trump'ın Knesset'teki Protestoya Yanıtı: 'Çok Etkiliydi'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'te Knesset'ta yaptığı konuşma sırasında iki milletvekilinin 'soykırım' pankartıyla protesto edildiği anı değerlendirerek, protestonun etkili olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Knesset'ta konuşluğu sırada yapılan milletvekilleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif'in "soykırım" yazılı pankartlar taşıyarak gerçekleştirdiği protestonun ardından "Çok etkiliydi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu temasları kapsamında geldiği Kudüs'te İsrail Meclisi Knesset'e hitap etti. Trump, kürsüye geldikten sonra dakikalarca alkışlandı. Ayakta da alkışlanan Trump, konuşmasına başlamasından kısa bir süre sonra protesto edildi. Trump, protestonun başlamasında konuşmasına ara verdi. Knesset Başkanı Amir Ohana, Trump'ın konuşmasını keserek, "soykırım" yazılı pankartlar taşıyan milletvekilleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif'in genel kuruldan çıkarılmasını istedi. Milletvekillerinin salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına yeniden başlayan Trump, protestoyu kast ederek "Çok etkiliydi" dedi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Genç kadın ehliyetinden oldu

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Genç kadın ehliyetinden oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Açılış törenine Osman Aşkın Bak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri damga vurdu

Bir anda yükselince Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı
Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Genç kadın ehliyetinden oldu

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Genç kadın ehliyetinden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.