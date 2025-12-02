Haberler

Trump, ABD'de tutuklu bulunan eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez için af çıkardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 45 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez için af çıkardı ve serbest bırakılmasına neden oldu. Hernandez'in serbest bırakılmasıyla ilgili Beyaz Saray’dan açıklama yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 45 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez için af çıkardı. Hernandez, bulunduğu cezaevinden serbest bırakıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 45 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez için af çıkardı. Hernandez, dün Batı Virginia'nın Hazelton kentindeki hapishaneden serbest bırakıldı. Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Hernandez için çıakrdığı affı dün gece saatlerinde imzaladığını açıkladı.

Hernandez'in eşi Ana Garcia, Hernandez'in serbest bırakıldığını doğrulayarak, "Neredeyse dört yıl süren acı, bekleyiş ve zorlu davaların ardından, Donald Trump'ın verdiği başkanlık affı sayesinde eşim Juan Orlando Hernandez yeniden özgür bir adam oldu" dedi.

Hernandez, Mart 2024'te ABD'de yargılandığı mahkemenin jürisi tarafından Honduras'tan ABD'ye yapılan uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olarak milyonlarca dolar rüşvet kabul etmekten suçlu bulunmuş ve Haziran 2024'te 45 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Trump, Hernandez'in tutuklanmasının Biden'ın komplosu olduğunu iddia etmişti

Trump, dün yaptığı açıklamada, Hernandez'in tutuklanması konusunda eski Başkan Joe Biden'ı suçlamış, Honduras'taki birçok insanın bunun Biden'ın komplosu olduğunu düşündüğünü iddia etmişti. "Hernandez'in komplo kurbanı olduğuna dair kanıtınız var mı?" sorusu üzerine Trump, "Şuna bakabilirsiniz: İstediğiniz herhangi bir ülkeyi alın. O ülkede biri uyuşturucu satıyorsa, bu o ülkenin başkanını tutuklamanız gerektiği anlamına gelmez. Aynı şeyi başka bir ülkede de yapamazsınız. Buna bizim ülkemiz de dahil. Birisi bir suç işlediğinde gidip ülkenin başkanını hapse atmazsınız. Onlar bunun Biden'ın bir tezgAhı olduğunu söyledi. Biden yönetiminin kurduğu bir oyun olduğunu savundular. Bu hafta, daha doğrusu gelecek hafta çok büyük bir seçim yarışı var. Çok önemli bir yarış olacağını düşünüyorum. Honduras için nasıl sonuçlanacağını görmek ilginç olacak" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu

İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen'den Galatasaray'a gözdağı

Galatasaray'a büyük gözdağı
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Suriye'yi müdahale eden Netanyahu, anlaşma şartlarını sıraladı

Netanyahu'dan pişkin sözler! Suriye ile anlaşma şartlarını sıraladı
İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru

İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Aydın'ın 'Beybaba'sıydı! Mezarı 105 yıl sonra tesadüfen bulundu

Bir ilimizin 'Beybaba'sıydı! 105 yıl sonra tesadüfen bulundu
Chobani Stadyumu, pazar günü bir derbiye daha ev sahipliği yapacak

Kulüp açıkladı! Pazar günü Kadıköy'de bir derbi daha oynanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.