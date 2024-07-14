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Trump Destekçileri Trump Tower'ın Önünde Toplandı

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ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya'daki seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırı sonrasında Trump destekçileri, Trump Tower'ın önünde toplanma çağrısı yaptı. Polis güvenlik önlemlerini artırdı.

ABD eski Başkanı, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında uğradığı silahlı saldırı sonrasında kulağından yaralanmasının ardından Trump destekçileri, Trump Tower'ın önünde toplanma çağrısı yaptı.

ABD eski Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde açılan ateş sonucu kulağından yaralandı. Olay, sonrası arka arkaya yapılan açıklamalar ABD ve dünya medyası tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Trump destekçileri sosyal medya üzerinden New York 5. Cadde üzerinde bulunan Trump Tower'ın önünde toplanma çağrısı yaptı. Polisin Trump Tower'ın önünde yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlemleniyor.

Şu anda Trump Tower'ın önünde toplanan kalabalık yaralanan Trump'ın tedavisinin ardından burada bulunan evine gelmesini beklediklerini belirttiler. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Donald Trump 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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