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Trump AVM'de Yangın Paniği

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İstanbul'da Trump Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, havalandırma bölümünde başladı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Trump Avm'de yangın paniği

İSTANBUL - İstanbul'da Trump AVM'de çıkan yangın, paniğe neden oldu. .

Yangın, 07.10 sıralarında Mecidiköy'de bulunan Trump Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalandırma bölümünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bir AVM çalışanı yangına müdahale edip, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilen bir kişi 112 ekipleri müdahale etti.

Trump AVM'de Yangın Paniği
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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