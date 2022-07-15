TRT'nin ilk spikeri Aytaç Kardüz Bodrum'da vefat etti - Haberler

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TRT'nin ilk spikeri Aytaç Kardüz Bodrum'da vefat etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
TRT'nin ilk spikeri Aytaç Kardüz Bodrum'da vefat etti

TRT'nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz Muğla'nın Bodrum İlçesinde hayatını kaybetti.

TRT'nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz Muğla'nın Bodrum İlçesinde hayatını kaybetti.
TRT'nin efsane spikerlerinden Aytaç Kardüz Bodrum tatili sırasında hayatını kaybetti. Yüzerken kalp krizi geçirdiği öne sürülen Kardüz, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

1943 Ankara doğumlu olan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi'nde kalıyordu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Kardüz'ün uzun yıllar yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği ögrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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