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Pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Iğdır'da pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Iğdır'da pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Iğdır Merkez Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pikap tarzı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli çocuğa çarptı. İsmi öğrenilemeyen çocuk çarpmanın şiddetiyle bisikletten düşerek yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar hemen çocuğun yardımına koştu. Olayın, 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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