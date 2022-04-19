Trenin geçtiği sırada raylara düşen kadının inanılmaz kurtuluşu

Arjantin'de bir tren istasyonunda tansiyonu düşen 24 yaşındaki kadın, trenin geçtiği sırada sendeleyerek raylara düştü. Tren istasyonundaki inanılmaz kurtuluş güvenlik kamerasına yansırken, hastaneden 12 gün sonra taburcu edilen kadın, "Nasıl hayatta kaldım, bilmiyorum" dedi.

Arjantin'de geçtiğimiz 29 Mart'ta Buenos Aires'e bağlı Gonzalez Catan'da 24 yaşındaki Candela isimli kadının, Independencia İstasyonu'nda beklediği sırada tansiyonu düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda dengesini kaybederek sendelediği görülen kadın, trenin geçtiği esnada platformdan raylara düştü.

ÜLKENİN GÜNDEMİNE OTURAN KURTULUŞ

Çevredekiler büyük panik yaşarken, trenin durdurulduğu ve kadının görevliler tarafından kurtarıldığı görüldü. Tekerlekli sandalyeyle ambulansa götürülerek Dr. Alberto Balestrini Hastanesine kaldırılan ve vücudunda kırıkları olduğu öğrenilen Candela, 12 gün sonra taburcu oldu. Kadının inanılmaz kurtuluşu ise ülke gündemine oturdu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa