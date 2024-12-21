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Trenin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolcu treninin çarptığı Şakir Güler isimli yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Güler'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trenin çarptığı yaya hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolcu treninin çarptığı bir yaya hayatını kaybetti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi eski Çorlu Panayır yeri su kuyuları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolcu treni, o sırada tren yolunda yaya halinde bulunan Şakir Güler isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güler'i görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Şakir Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın meydana geldiği yerde Şakir Güler'e ait olduğu değerlendirilen bir araç da park halinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Trenin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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