Trenin Çarptığı Yaşlı Kadın Hayati Tehlike Altında
Aydın'ın İncirliova ilçesinde trenin altından son anda torununu kurtaran 75 yaşındaki Selvi P., ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan kadının durumu kritik.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde raylar üzerinde oynayan torununu trenin altından son anda kurtaran 75 yaşındaki Selvi P., trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, İncirliova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni, iddiaya göre Gerenkova Mahallesi'ne geldiğinde raylar üzerinde oynayan bir çocuğu görünce makinist kornaya bastı. O esnada torunun rayların üstünde gören Selvi P., koşup torununu kurtarırken kendisine tren çarptı. Trenin çarpmasıyla yere savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
