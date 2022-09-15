Trenin çarptığı kişi ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen olayda yolcu treninin çarptığı kişi ağır şekilde yaralandı. Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen olayda yolcu treninin çarptığı kişi ağır şekilde yaralandı. Olay, İncirliova ilçesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. isimli şahsa Denizli-İzmir seferini yapan tren çaptı. Çarpmanın etkisi ile savrula C.A. ağır şekilde yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İncirliova Denizli Aydın 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Trenin çarptığı kişi ağır yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.