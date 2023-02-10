Trenin altında kalan otomobildeki 2 kişi ölümden döndü

UŞAK - Uşak'ta Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan tren, hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile çarptı. Otomobildeki 2 kişi kazayı hafif yaralanarak atlattı.

Edinilen bilgilere göre Uşak'tan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan 33-371 sefer sayılı G. T. kontrolündeki yük treni, Merkeze bağlı İkizsaray Köyü yakınlarında hemzemin geçitten geçmeye çalışan O.A. kontrolündeki 64 SA 088 plakalı otomobile çarptı. Tren, çarpma sonrasında otomobili yaklaşık 100 metre sürükleyerek aracın bir kısmını altına aldı. İhbarlar sonrasında kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trenin altına giren otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu olan S.A., kazada hafif yaralanarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.