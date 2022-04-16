Tren raylarının tamir ve bakım malzemelerini çaldılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tren raylarının tamir ve bakım malzemelerini çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tren raylarının tamir ve bakım malzemelerini çaldılar

Afyonkarahisar'da tren raylarının tamir ve bakımında kullanılan demir malzemeleri çalan şahıslar jandarma operasyonuyla yakalandı.

Afyonkarahisar'da tren raylarının tamir ve bakımında kullanılan demir malzemeleri çalan şahıslar jandarma operasyonuyla yakalandı.

Olay, İhsaniye İlçesi Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TCDD'ye ait tren raylarının bakımı için kullanılan 'cebre ve senet' adı verilen demir parçalarının çalındığı ihbarı üzerine Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olayının faillerinin yakalanmasına yönelik teknik inceleme ve takip başlatan ekipler F.Ö., O.A. ve M.K. isimli şahısların yaptığını tespit etti. Ardından operasyon yapan jandarma ekipler meydana gelen hırsızlık olayında 600 kg ağırlığında demir malzeme ele geçilerek TCDD görevlilerine teslim etti.

Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan F.Ö. ve O.A., isimli şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Tren raylarının tamir ve bakım malzemelerini çaldılar

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Hırsızlık, Karahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title