Tren rayların üzerindeki araca çarptı, 3 kişi son anda kurtuldu
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ABD'nin Dallas kentinde hızla gelen yük treni, hemzemin geçitteki raylarda bekleyen aracı biçti.
ABD'nin Dallas kentinde hızla gelen yük treni, hemzemin geçitteki raylarda bekleyen aracı biçti. Araçtaki 3 kişinin kazadan saniyeler önce kendilerini dışarı atmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir yük treni, hemzemin geçitteki rayların üzerinde bekleyen araca çarptı. Araçtaki 3 kişi son anda dışarı çıkmayı başarırken, çarpmanın şiddetiyle araç savruldu. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Polisten yapılan açıklamaya göre kazada yaralanan olmadı.
Görgü tanıkları, aracın rayların arkasında durmak yerine üzerinde beklediğini aktardı. - DALLAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa