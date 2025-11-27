Haberler

Tramvayın Arkasında Tehlikeli Yolculuk: Küçük Çocuk Hayatını Riske Attı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tramvayın arkasında oturarak yolculuk yapan bir çocuk, çevredekileri şaşkına çevirdi. Durumu fark eden vatandaşlar, çocuğun tehlikeli eylemine tepki gösterdi ve yetkilileri göreve çağırdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki tramvayın arkasına oturarak yolculuk yapan çocuk, görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli yolculuk, çevredeki vatandaşların yüreklerini ağıza getirdi.

Edinilen bilgiye göre, şehir içi ulaşımı sağlayan tramvayın arka bölümüne tutunup oturarak ilerleyen çocuğu fark eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Trafiğin yoğun olduğu güzergahta ölümle burun buruna gelen küçük çocuğun, tramvayla uzun bir süre bu şekilde seyahat ettiği öğrenildi.

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar, çocuğun hem kendi hayatını hem de sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığını belirterek yetkilileri göreve çağırdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
