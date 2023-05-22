Tramvayın altında kalan gencin cansız bedenini itfaiye ekipleri çıkardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te çöp atmaya giderken tramvay altında kalarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mehmet Şerif Yaşar'ın cenazesini kurtarma ekipleri tramvayın altından çıkardı

Olay Gaziantep'in Sarıgüllük Mahallesi 25 Aralık Tramvay Durağında meydana geldi. Çöp atmaya giderken karşıdan karşıya geçmek için tramvay yoluna giren 15 yaşındaki Mehmet Şerif Yaşar'a tramvay çarptı. Tramvayın çarptığı genç olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların olayı 112'ye bildirmesiyle olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Şerif Yaşar'ın cenazesi itfaiye ve tramvay hattında görevli teknik ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Olay yerine gelen gencin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Gencin cenazesi, cenaze aracıyla Gaziantep Adli tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerine gelen gencin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.