Tramvay durağında intihar girişimi - Haberler

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Tramvay durağında intihar girişimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tramvay durağında intihar girişimi Topkapı Pazartekke durağı arasında bir kişi tramvayın altında atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Tramvay durağında intihar girişimi

İSTANBUL - Topkapı Pazartekke durağı arasında bir kişi tramvayın altında atlayarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan şahsı tramvayın altından çıkarma çalışmaları sürerken, tramvay seferlerinin de Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Topkapı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Tramvay durağında intihar girişimi

Tramvay durağında intihar girişimi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Topkapı, İntihar, Tramvay, 3. Sayfa, Haberler

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