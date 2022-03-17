Tramvay durağında intihar girişimi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Tramvay durağında intihar girişimi Topkapı Pazartekke durağı arasında bir kişi tramvayın altında atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Tramvay durağında intihar girişimi
İSTANBUL - Topkapı Pazartekke durağı arasında bir kişi tramvayın altında atlayarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan şahsı tramvayın altından çıkarma çalışmaları sürerken, tramvay seferlerinin de Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Topkapı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.