Traktörün emniyet demiri sürücünün hayatını kurtardı - Haberler

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Traktörün emniyet demiri sürücünün hayatını kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Traktörün emniyet demiri sürücünün hayatını kurtardı

Traktöre takılı emniyet demiri sürücünün hayatını kurtardı.

Traktöre takılı emniyet demiri sürücünün hayatını kurtardı.

Kaza, Bandırma istikametinden Erdek istikametine gelirken meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 10 AHC 345 plakalı traktör, Murat Bayırı mevkiinde takla attı. Arkasında takılı bulunan damperli römorku ile birlikte yan yatan traktörün sürücü koltuğu üzerinde bulunan güvenlik demiri traktör sürücüsü M.K'nin ezilmesini önledi.

Kazadan sonra sürünerek traktör altından çıkan M.K., ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Traktör, Erdek, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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