Traktörün altında kalarak can verdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde inşaat malzemesi taşırken traktörün devrilmesiyle sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Tüfekçi'nin (59) kullandığı 48 GN 675 plakalı traktör komşusuna inşaat malzemeleri taşırken henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Tüfekçi'yi traktör altıdan çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tüfekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tüfekçi'nin cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA