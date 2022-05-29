Traktörün altında kalan sürücü öldü - Haberler

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Traktörün altında kalan sürücü öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Traktörün altında kalan sürücü öldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Akçadağ'a bağlı Keklikpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 70 yaşlarındaki Hacı Merde 44 DU 209 plakalı Massey Ferguson marka traktörü ile evinin önünde yığın halinde bulunan hayvan gübrelerini dağıtmak isterken, ters dönen aracın altında kaldı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cenazesi cumhuriyet savcısı ile jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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