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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Erzincan'da yan yatan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Erzincan'da yan yatan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Erzincan Merkez Çatalarmut köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 DH 944 plakalı traktör sürücüsü Mustafa Buyurman direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörün römorku ile birlikte yan yattı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın etlisiyle traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücü Mustafa Buyurman'ın cenazesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Merkez Erzincan 3. Sayfa Haberler

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