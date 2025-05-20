Traktörün Altında Kalan 7 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Traktörün Altında Kalan 7 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki Nur ağır yaralandı. Olay, tarlada meydana geldi. Baba Mehmet B., geri manevra yaparken kızını fark edemedi. Nur hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki Nur, ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Paşaören Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. Mehmet B. ailesini alıp 16 BBC plakalı traktör ile tarlasını sürmeye gitti. Mehmet B. tarlasını sürdüğü sırada, geri manevra yapınca tarlada gezinen 7 yaşındaki kızı Nur'u fark etmeyerek üzerinden geçti. Başının üzerinden lastiğin geçtiği çocuk ağır yaralandı. Kızını ezen baba, şok geçirdi. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Baba, büyük üzüntü yaşadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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