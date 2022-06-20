Traktörü döndürmek isterken şarampole devrildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Traktörü döndürmek isterken şarampole devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Traktörü döndürmek isterken şarampole devrildi

Manisa'da bağına doğru traktörüyle seyir halinde olan yaşlı adam, şarampole devrildi.

Manisa'da bağına doğru traktörüyle seyir halinde olan yaşlı adam, şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Çarıkbozdağ Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında üzüm bağına doğru seyir halinde olan M.D. (82), 45 ZC 312 plakalı traktörü döndürmek isterken bir anda şarampole devrildi. Kazada yaralanan yaşlı adam 112 ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alaşehir Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title