Traktörü çalıp galeriye satan 4 kişi tutuklandı - Haberler

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Traktörü çalıp galeriye satan 4 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Traktörü çalıp galeriye satan 4 kişi tutuklandı

Niğde'de bir çiftçiye ait traktörü çaldıktan sonra galeriye satan 4 kişi tutuklandı.

ALTUNHİSAR, NİĞDE (İHA) - Niğde'de bir çiftçiye ait traktörü çaldıktan sonra galeriye satan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Altunhisar ilçesi Yakacık köyünde meydana gelen faili meçhul traktör hırsızlığı olayı ile ilgili Altunhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve istihbarı çalışmalar sonucu 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin çalınan traktörü Nevşehir'de bir galeriye gayri resmi olarak sattıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan traktör ise ekipler tarafından Niğde'ye getirilerek sahibine teslim edildi. - NİĞDE

Traktörü çalıp galeriye satan 4 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altunhisar, Hisarcık, Traktör, Niğde, 3. Sayfa, Haberler

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