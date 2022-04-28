Traktörlerin kazası maddi hasarla atlatıldı - Haberler

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Traktörlerin kazası maddi hasarla atlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Traktörlerin kazası maddi hasarla atlatıldı

Eskişehir'de akaryakıt istasyonu çıkışında çarpışan iki traktörde maddi hasar oluştu.

BEYLİKOVA, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de akaryakıt istasyonu çıkışında çarpışan iki traktörde maddi hasar oluştu.

Kaza, Beylikova'da bulunan bir akaryakıt istasyonunun çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir traktör ile akaryakıt istasyonundan çıkan başka bir traktör çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana gelirken, sürücüler T.O. ve H.S. kazayı yara almadan atlattı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beylikova, Eskişehir, Akaryakıt, Traktör, 3. Sayfa, Haberler

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