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Traktörle römork arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Traktörle römork arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör ile römork arasına sıkışan belediye işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör ile römork arasına sıkışan belediye işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Özyurt Mahallesi 846 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ferhat B. (32) yönetimindeki 45 SB 3637 plakalı belediyeye ait traktör asfalt çalışması yaptığı esnada yokuş yukarı giderken traktörün şaha kalkması sonucunda, traktör ile römork arasında sıkışan Vedat Akın (41) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Özel Medigüneş Hastanesine kaldırılan Akın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Akın'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

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