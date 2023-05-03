Üye Girişi
Haberi Paylaş
Traktörle otomobilin çarpıştığı yaralamalı kaza kamerada

Traktörle otomobilin çarpıştığı yaralamalı kaza kamerada

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ Çorlu'da traktörle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Tekirdağ Çorlu'da traktörle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden Semih Y. idaresindeki 59 FZ 684 plakalı traktör ile Eski Sanayi Çarşısı 2. Sokak'ta seyreden Murat Ş. yönetimindeki 28 EB 256 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Ç. yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title