Traktörle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da traktörle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden Semih Y. idaresindeki 59 FZ 684 plakalı traktör ile Eski Sanayi Çarşısı 2. Sokak'ta seyreden Murat Ş. yönetimindeki 28 EB 256 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Ç. yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.