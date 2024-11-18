Traktörle Odun Yüklerken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti
Kütahya'nın Simav ilçesinde, odun yüklerken kalp krizi geçiren 53 yaşındaki Kadir Olkaç hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Olkaç'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Kütahya'nın Simav ilçesinde traktöre odun yüklerken kalp krizi geçiren 53 yaşındaki Kadir Olkaç hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akdağ beldesinin Savcılar Mahallesinde oturan 53 yaşındaki Kadir Olkaç, traktörüne odun yükledeği esnada aniden yere yığıldı. Yanında bulunan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kadir Olkaç'ın kalp krizi geçirerek öldüğünü belirledi.
Olkaç'ın cenazesi Akdağ beldesinde toprağa verildi. - KÜTAHYA