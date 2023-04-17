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Antalya'da traktörle drift pes dedirtti

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da traktörüyle drift atan gencin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da traktörüyle drift atan gencin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da otomobille yapılan drift görüntülerine bu kez tarım sektöründe kullanılan traktör eklendi. Bir genç traktörüyle hareketli müzik eşliğinde ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında olduğu yerde drift attı. Bir süre tehlikeli şekilde drift atmaya devam eden genç bölgeden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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