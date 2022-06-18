Traktörle birlikte tarla da yandı Mardin'in Derik ilçesinde bir traktörle birlikte 50 dönüm buğday tarlası yandı. Mardin'in Derik ilçesinde bir traktörle birlikte 50 dönüm buğday tarlası yandı. Olay, Adakent Mahallesi'nde saat 10: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre traktörün egzozundan kaynaklanan yangın sonucunda traktör ile birlikte yaklaşık 50 dönüm buğday tarlası yandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Derik itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. - MARDİN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mardin 3. Sayfa Haberler

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