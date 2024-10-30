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Traktöre Çarpan Motosiklet Sürücüsü Ölümden Döndü

Traktöre Çarpan Motosiklet Sürücüsü Ölümden Döndü
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Çorum'un Alaca ilçesinde motosiklet, dönüş yapan bir traktöre çarptı. Motosiklet devrildi ve sürücüsü ciddi şekilde yaralandı ancak hayatta kaldı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde traktöre çarpan motosikletin sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, Yozgat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde iken dönüş yapmak isteyen Duran A. idaresindeki 19 ACY 748 plakalı traktöre aynı istikametten gelen Ali Osman K. idaresindeki 35 CBC 097 plakalı motosiklet çarptı. Devrilen motosiklet traktörün altında kalırken sürücü ölümden döndü.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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