Traktörden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Samsun'da traktörden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Samsun'da traktörden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay, Tekkeköy ilçesinin Kerpiçli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Ergöz (74) traktöründen düşerek ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Ergöz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler

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