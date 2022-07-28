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Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

Adıyaman'da, dengesini kaybederek düştüğü traktörün altında kalan kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.

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Adıyaman'da, dengesini kaybederek düştüğü traktörün altında kalan kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet A. (73) idaresindeki 02 KK 703 plakalı traktör, Adıyaman- Şanlıurfa karayolu Ürgüç köyü mevkiinde seyir halinde olduğu esnada traktörde bulunan Rabia Yanığ (63), dengesini kaybederek düştü. Traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve bölge trafik polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Rabia Yanığ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Feci şekilde hayatını kaybeden Rabia Yanığ'ın cenazesi jandarma ve bölge trafik polisi ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Jandarma Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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