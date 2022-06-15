Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çankırı Şabanözü ilçesinde traktörden düşen 8. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.
Çankırı Şabanözü ilçesinde traktörden düşen 8. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.
Olay, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki traktörden dengesini kaybederek düşen 8.sınıf öğrencisi Muhammet Ali Yurtlu hayatını kaybetti. Yurtlu'nun cenazesi, dün öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Gürpınar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa