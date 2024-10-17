Traktörde Yangın: Lüleburgaz'da Tarla Sürerken Motor Kısmında Çıktı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tarla sürerken bir traktörde çıkan yangın, köylülerin müdahalesinin yetersiz kalması üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay sonucunda traktör kullanılamaz hale geldi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tarla süren traktörde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde bağlı Ovacık köyünde önceki gün saat 14.00 sıralarında İslam Çelep'e ait 39 LT 947 plakalı traktörde yangın çıktı. Tarla sürerken traktörün motor kısmında çıkan yangını köylüler kendi çabalarıyla söndüremeyince itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu traktör kullanılamaz hale geldi. - KIRKLARELİ