Traktör zeytin ağacına çarptı: 1 ölü Kilis'in Musabeyli ilçesinde traktörün zeytin ağacına çarpması sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kilis'in Musabeyli ilçesinde traktörün zeytin ağacına çarpması sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 09.00 sularında Musabeyli ilçesine bağlı Delifakıkaradut köyünde Kazım Kalak idaresindeki 79 DS 716 plakalı traktör, yoldan çıkarak tarladaki zeytin ağacına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Musabeyli Kilis 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Traktör zeytin ağacına çarptı: 1 ölü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.