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Traktör sürücülerine eğitim

Traktör sürücülerine eğitim

Düzce'de jandarma ekipleri köyleri gezerek, traktör sürücülerine bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce'de jandarma ekipleri köyleri gezerek, traktör sürücülerine bilgilendirmelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, artan traktör kazaları sebebiyle köy köy gezerek, vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler, traktör ve tarım araçlarının trafikteki seyri ve yolcu taşıma kuralları konusunda sürücülere eğitim verdi. Eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Düzce 3. Sayfa Haberler

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