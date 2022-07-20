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Traktör şarampolde devrildi, sürücüsü atlayarak kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Traktör şarampolde devrildi, sürücüsü atlayarak kurtuldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde freni boşalan traktör, şarampole devrildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde freni boşalan traktör, şarampole devrildi. Traktörden atlayan sürücü, kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, İnebolu ilçesine bağlı Korupınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki traktör, freninin boşalması neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sırasında sürücü H.D., traktörden atlayarak kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, traktörde ise maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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