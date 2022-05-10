Traktör römorklarına reflektör takıldı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca traktör kazalarını önlemek için yapılan çalışmalarda, traktör römorklarına 100 adet reflektör takılarak sürücüler bilgilendirildi.

Trafik Haftası faaliyetleri çerçevesinde, Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Pınarbaşı ilçesi Kaynar Mahallesinde yaz mevsiminin başlaması ile birlikte traktör kazalarının önlemek amacıyla, Pınarbaşı Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ziraat Odası Başkanlığı koordinesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Pınarbaşı Kaymakamı, İlçe Jandarma Komutanı, Belediye Başkanı ve Ziraat Odası Başkanının katılımıyla traktör römorklarına 100 adet reflektör takılarak, traktör sürücülerine yönelik trafik kuralları konusunda bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak maksadıyla trafik eğitimi verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa