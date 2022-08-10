Traktör motosikletlinin üzerinden geçti; o anlar kameraya yansıdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada traktörün üzerinden geçtiği motosikletin sürücüsü yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada traktörün üzerinden geçtiği motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Hakan B. (50) yönetimindeki 16 PJ 229 plakalı motosiklete, ara sokaktan çıkan Metin T. (43) yönetimindeki 16 KPV 87 plakalı traktör çarptı. Traktörün üzerinden geçtiği motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (Salih Bilal Aslan - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Traktör motosikletlinin üzerinden geçti; o anlar kameraya yansıdı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.