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Traktör Kazasında 58 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Traktör Kazasında 58 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Köşk ilçesinde bahçeden dönen 58 yaşındaki Hüdaverdi Öz, devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Gündoğan Mahallesi girişinde meydana geldi. Kaza sonrası acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi ancak Hüdaverdi Öz kurtarılamadı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde bahçeden dönen 58 yaşındaki şahıs devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Köşk ilçesi Gündoğan Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kümüle Mevkii'ndeki bahçesinden dönmekte olduğu öğrenilen ve Ilıdağ Köyü'nde yaşayan Hüdaverdi Öz (58), henüz bilinmeyen bir nedenle Gündoğan Köyü girişindeki rampada kaza yaptı. Hakimiyeti kaybolan traktörün devrilmesi sonucu Hüdaverdi Öz traktörün altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza yerinde kurtarma çalışmaları devam ederken, Hüdaverdi Öz'ün ani ölümü sevenlerini üzdü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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