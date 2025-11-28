Haberler

Traktör Kazasında 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Traktör Kazasında 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, oyun oynarken traktörün altında kalan 3 yaşındaki Emirhan Bağcı ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üç yaşındaki Emirhan Bağcı isimli minik çocuk, üzüm bağında oynarken traktör altında kalarak yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Baharlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, üç yaşındaki Emirhan Bağcı, anne ve babasıyla birlikte gittiği üzüm bağından oyun oynamak için geçtiği komşu bağda çift süren B.T. (28) yönetimindeki 20 YU 928 plakalı traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalenin ardından minik Emirhan'ı Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen küçük çocuğun hayatın kaybettiği öğrenildi.

Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın ardından traktör sürücüsü B.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. - MANİSA

