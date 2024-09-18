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Traktör Kazasında 19 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Traktör Kazasında 19 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan bir traktörün devrilmesi sonucu 19 yaşındaki sürücü Sinan Kodaz olay yerinde hayatını kaybederken, bir yolcu ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontorlden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Çorum-Sungurlu kara yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Kodaz (19) yönetimindeki 19 AAL 394 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Sinan Kodaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan F.Y. isimli kadın yolcu da, sağlık görevlilerince yağılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, hayatını kaybeden Kodaz'ın 15 gün önce de babasının hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç sürücünün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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