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Traktör Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Sürücü Yaralandı

Traktör Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Sürücü Yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir traktörün yol üzerinde ikiye bölünmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hareket halindeki traktörün yol üzerinde ikiye bölünmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Yenişarbademli kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yenişarbademli ilçesi yönüne seyreden ve plakası öğrenilemeyen Serkan K. yönetimindeki traktör, Yeşildağ Mahallesi'ndeki çift şeritli kesimde arka kısmı bir anda gövdeden koparak parçalandı. Traktörün parçalanması sonucu yere düşerek arka tekerin altında kalan Zafer Taşkın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yola savrularak yaralanan sürücü ise ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Taşkın'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazazedelerin Yenişarbademli ilçesinde bir şantiyede çalışan işçiler olduğu, şantiyeye ait traktörü Beyşehir sanayi sitesindeki tamiri sonrasında ilçeye götürmek isterken dönüş yolunda kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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