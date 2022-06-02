Traktör kazası 1 ölü - Haberler

Traktör kazası 1 ölü Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır belgesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır belgesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Sızır beldesine bağlı Eski köy yakınlarında meydana geldi. S.M. yönetimindeki traktör köy merkezinden köy dışındaki üzün bağına giderken yoldan çıkarak tarlaya devrildi. S.M. ve traktörde bulunan eşi M.M. yaralandı. Gemerek devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan M.M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gemerek Sivas 3. Sayfa Haberler

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