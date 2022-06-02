Traktör kazası 1 ölü - Haberler

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Traktör kazası 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Traktör kazası 1 ölü

Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır belgesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır belgesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Sızır beldesine bağlı Eski köy yakınlarında meydana geldi. S.M. yönetimindeki traktör köy merkezinden köy dışındaki üzün bağına giderken yoldan çıkarak tarlaya devrildi. S.M. ve traktörde bulunan eşi M.M. yaralandı. Gemerek devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan M.M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gemerek Sivas 3. Sayfa Haberler

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