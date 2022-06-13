Traktör ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Adıyaman'da, motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Adıyaman'da, motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör ile sürücüsü belirlenemeyen plakasız motosiklet, Kahta- Diyarbakır Karayolu 32.kilometrede çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Muhammet Ç. (21), ile İsmail B. (19), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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