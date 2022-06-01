Traktör devrildi, sürücüsü kazayı yara almadan atlattı - Haberler

Traktör devrildi, sürücüsü kazayı yara almadan atlattı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'in Tillo ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Cemil Eroğlu kazadan yara almadan kurtuldu.
Siirt'in Tillo ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Cemil Eroğlu kazadan yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde bağ süren Cemil Eroğlu yönetimindeki traktör, arazinin engebeli olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Traktör şoförü Cemil Eroğlu, kazayı yara almadan atlatırken, traktörde maddi hasar meydana geldi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa